Mariella Vinci, 57 anni, di Massafra, laureata in Economia e commercio e abilitata alla professione di Dottore commercialista, è stata eletta segretaria generale della Fisascat Cisl Taranto Brindisi, a conclusione del IV Congresso celebrato oggi presso il Relais Histò, a Taranto, i cui lavori sono stati avviati da Luigi Spinzi, segretario generale della Cisl Taranto Brindisi, in quanto segretario uscente della stessa Federazione.

“Aderiamo alla scelta dichiarata dalla Segretaria generale nazionale della Cisl Daniela Fumarola di essere presenti il prossimo 15 marzo, a Roma per chiedere una Unione Europea più unita e forte, che difende la libertà e la democrazia” ha esordito Spinzi, prima di passare in rassegna i prevalenti temi vertenziali.

“Il settore commercio appare vulnerabile; l’evoluzione del mercato, spinta dall’e-commerce e dalle grandi catene, ha reso sempre più difficile per i negozi di vicinato rimanere competitivi. S’impongono politiche che sostengano le piccole attività, favoriscano incentivi fiscali, semplifichino burocrazie, valorizzino le specificità territoriali – ha sottolineato Spinzi ribadendo – l’opportunità, dell’avvenuto accorpamento delle Camere di Commercio di Brindisi e di Taranto con l’obiettivo di ottimizzare le risorse e fornire servizi più efficienti alle imprese.”

Il settore del turismo ha proseguito Spinzi “costituisce una delle maggiori risorse per il tessuto economico, con numeri in crescita che evidenziano un potenziale ancora inespresso e continua a essere caratterizzato da una forte stagionalità, che si traduce in occupazione precaria e condizioni di lavoro spesso non adeguate. La crescita del settore deve significare maggiore stabilità, con la destagionalizzazione come obiettivo prioritario, puntando su nuove forme di turismo il congressuale, l’enogastronomico, lo storico-culturale e il cicloturismo, in espansione nel resto della Puglia.

La ristorazione collettiva, il settore socioassistenziale il rafforzamento del welfare contrattuale e della bilateralità gli altri settori toccati dalla relazione.

“Dobbiamo essere gli artefici di un cambiamento possibile e praticabile. A cominciare dal tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in una guerra non dichiarata ma della quale sono i lavoratori a pagare il conto – ha esordito il segretario nazionale Vincenzo Dell’Orefice concludendo il dibattito – perciò occorre puntare su formazione, prevenzione e controllo.”

L’Italia “per la spesa previdenziale impegna il 16,2 per cento del Pil, più che altri Paesi europei ma il tasso di sostituzione nel tempo si rivelerà negativo, perciò sarà importante promuovere la previdenza complementare, per evitare nel medio-lungo termine derive economiche negative per la coesione sociale.”

Necessario, inoltre “conquistarci l’obbligo della contrattazione aziendale o integrativa, per superare grazie anche ad nuovo Codice il lavoro povero, oltre ai pericoli dei continui di cambi di appalto. Noi sentiamo molto la nuova attenzione che la Cisl confederale, con la segretaria generale nazionale Daniela Fumarola, sta riservando a questa nostra vertenza.”

Il dumping contrattuale, la bilateralità di settore intesa come strumento di relazione tra aziende e lavoratori, la qualità della rappresentanza contrattuale certificata dai sindacati maggiormente rappresentativi e non da quelli di comodo, il lavoro disagiato, il lavoro domenicale “sono ulteriori questioni che interpellano un nuovo modello di rappresentanza che richiede dedizione provando sdegno per le cose che non vanno e avendo il coraggio di cambiarle.”

“Vogliamo continuare a confermarci punto di riferimento per le lavoratrici e i lavoratori che operano nei nostri settori – ha dichiarato la neo eletta Mariella Vinci, la prima Segretaria generale donna nella storia di questa Federazione – e noi punteremo molto sui giovani ai quali offriremo percorsi di formazione mirati, alimentando un forte spirito di partecipazione, di responsabilità e di confederalità in coerenza con i valori fondativi della Cisl.”

Su proposta della stessa Mariella Vinci, il consiglio direttivo espresso dal IV Congresso ha eletto componenti di segreteria Antonia Miraglia e Francesco Crisanto.

Ufficio Stampa Cisl