Grandi emozioni per la prima prova interregionale di qualificazione al Gran Premio Giovanissimi in programma a Foggia, presso i Palazzetti “Russo” e “Preziuso”.

Le Lame azzurre “Maestri Zumbo” erano presenti per questo primo appuntamento con ben 7 atleti che hanno dato battaglia ad atleti provenienti da Campania, Molise e Calabria.

Olivia Orofalo 16° nella categoria giovanissime , Vincenzo Campanelli 38° nei ragazzi, Emanuele Somma 13°per la categoria giovanissimi, Karol Ancora 50° nella categoria ragazze, Tobia Rosato 15° negli allievi.

Applausi per Martina Zezza che trionfa nella categoria giovanissime superando in finale l’atleta partenopea A. Martinelli con il punteggio di 10-3.

Nella categoria bambine ottimo esordio per Anna Occhineri che conquista il terzo gradino del podio.