Proseguono a San Vito dei Normanni i “Laboratori Galattici”, nell’ambito del Nodo Galattica, inaugurato il 15 dicembre scorso, all’interno del laboratorio Urbano ExFadda.

Mercoledì 12 marzo, dalle 9,30 alle 12,00, presso XFarm, in Contrada Montemadre, prenderà il via il Laboratorio di AgroEcologia con una giornata immersiva dedicata alla scoperta delle coltivazioni sostenibili e rispettose dell’ambiente, attraverso attività pratiche e interattive.

Nel corso della mattinata ci sarà un’introduzione teorica sull’agroecologica, dei laboratori pratici di compostaggio e permacultura, un’esperienza di orticultura sostenibile e condivisione di buone pratiche e tecniche innovative.

La partecipazione è gratuita.

Questo nuovo contenitore di idee nasce da Galattica, Rete Giovani Puglia, su iniziativa della Regione Puglia e dell’ Amministrazione Comunale di San Vito dei Normanni e rappresenta un’opportunità per promuovere la creatività giovanile e il dialogo con il territorio, grazie a laboratori e iniziative inclusive.

Info 3297115859

Nodo Galattica presso

Laboratorio Urbano Ex Fadda

Via Brindisi sn

San Vito dei Normanni

nodosanvitogalattica@gmail.com