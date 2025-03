Fine settimana ricco di sorrisi e medaglie per il team Metropolitan Karate Brindisi dei Maestri Spagnolo Danilo, Zonno Francesco e Stea Samuel.

Si è svolto domenica 2 marzo presso il Palazzetto dello Sport di Leverano ( LE ) la “Coppa Carnevale Karate ” manifestazione promozionale organizzata dall’ ACSI di Lecce.

La compagine brindisina era presente con solo 10 dei sui atleti che hanno gareggiato dalla categoria Bambini a quella Juniores nella specialità Kata ( forme), conquistando un ricco bottino con altrettanti piazzamenti sul podio.

Tonietti Andrea e Fersini Flavio hanno sbaragliato la concorrenza nella categoria Fanciulli cinture Gialle/Arancio conquistando rispettivamente il primo ed il secondo posto nel Maschile e Monopoli Asia Oro nel Femminile; prima anche, nella categoria Esordienti Verdi/Blu, Guadalupi Sabrina; ed altri tre Ori sono arrivati, nelle categorie Marroni/Nere Cadetti e Juniores, per gli agonisti della Metropolitan Marullo Matteo, Delgado Nagualli e Cervellera Lucrezia. Meritevoli anche le medaglie di Bronzo per Corsa Sara Dalbono Diletta e Turchiarulo Marco.

La somma di questi piazzamenti hanno permesso all’Associazione brindisina di vincere la Classifica per Società e aggiudicarsi il gradino più alto del podio.

Buona prova quindi sia per i piccolini ma soprattutto per alcuni agonisti del gruppo, in vista delle Fasi di Qualificazione ai CAMPIONATI ITALIANI Federali FIJLKAM, che si terranno a Taranto il prossimo 9 marzo.

Gli allenamenti della Metropolitan si svolgono presso la palestra “New Phisiodinamic”, in Via Bozzano 5, sotto l’attento sguardo di Tecnici Federali Qualificati, ogni giorno dalle 17,00 alle 21,00.