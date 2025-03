L’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Brindisi, in collaborazione con OPI Giovani, promuove un percorso di orientamento e formazione rivolto agli studenti degli istituti superiori, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla professione infermieristica.

A partire da oggi, presso l’Istituto Majorana di Brindisi, prenderanno il via gli incontri informativi condotti dagli infermieri Daniele Piliego, Greco Aristodemo e Marco Palmitessa, che condivideranno la loro esperienza e illustreranno agli studenti il valore e le sfide di questa professione fondamentale per il sistema sanitario.

“Questo progetto – sottolinea la presidente di OPI Brindisi, Paola De Biasi – rappresenta un’importante opportunità per i ragazzi, che potranno conoscere da vicino il percorso di studi, le competenze richieste e le molteplici possibilità di carriera offerte dalla professione infermieristica. Attraverso testimonianze dirette e attività pratiche, gli studenti potranno comprendere il ruolo centrale dell’infermiere nella tutela della salute e nell’assistenza ai cittadini.”

L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma di sensibilizzazione promosso da OPI Brindisi, volto a fornire ai giovani strumenti utili per compiere scelte consapevoli sul proprio futuro professionale.