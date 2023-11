A tre giorni dal successo di Rubiera, ancora una vittoria per la Sidea Group Junior Fasano, che ha ieri sconfitto per 33-28 il Trieste nel match valido per l’8° turno della Serie A Gold 2023-24. Match di fatto mai in discussione quello disputato nel nuovo Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina, con Flavio Messina e compagni raramente impensieriti dalla comunque mai doma formazione giuliana. Tra il 7’ ed il 9’ il primo break dei padroni di casa, che dal 3-3 si portano sul 6-3, ma al 15’ gli ospiti tornano a contatto (8-7), restandovi di fatto sino al 14-13 del 25’, prima del nuovo parziale biancazzurro che chiudono il primo tempo avanti sul 18-14.

In avvio di ripresa i fasanesi allungano ulteriormente sino al +6 del 36’ (22-16), per poi proseguire tenendo sempre a distanza il Trieste, che non riesce più ad andare oltre il -4 (22-18 al 39’, 25-21 al 46’, 31-27 al 58’). Le reti di Marko Knezevic del 29-22 al 52’ e del 30-23 al 54’ mettono in anticipo il sigillo all’incontro, che termina dunque sul 33-28 per i campioni d’Italia in carica, applauditi dai propri numerosi sostenitori, ed attesai ora da altre due sfide ravvicinate, entrambe in terra alto-atesina: mercoledì 15 alle 19 a Bolzano per il recupero della 7^ giornata, e sabato 18, alla stessa ora, in casa dell’Eppan per il 9° turno del massimo campionato.

< >.

Tabellino

Sidea Group Junior Fasano-Trieste 33-28 (p.t. 18-14)

Sidea Group Junior Fasano: Torbjornsson 2, Angiolini 8, Amato 1, Pugliese 5, Leban, Messina 1, Boggia 2, Nardelli, Gallo, Cantore 4, Vinci, Beharevic, Knezevic 9, Comerlatto, Legrottaglie, Corcione 1. All.: Vito Fovio.

Trieste: Giorgi, J. Radojkovic 1, Solefors 1, Dapiran 5, Del Frari, Mazzarol, Urbaz 2, Somma, Ceccardi 11, Visintin, Kosec 3, Zoppetti, De Luca 2, Sandrin, Pranjic 3. All.: Fredi Radojkovic.

Arbitri: Dionisi-Maccarone

Risultati dei recuperi dell’8^ giornata: Teamnetwork Albatro-Brixen 23-26, Carpi-Conversano 32-35, Secchia Rubiera-Bozen 29-30, Macagi Cingoli-Alperia Black Devils 25-31, Raimond Ego Sassari-Sparer Eppan 29-25, Cassano Magnago-Pressano 38-32, Sidea Group Junior Fasano-Trieste 33-28.

Classifica: Brixen e Conversano 14, Bozen* 13, Sidea Group Fasano*, Cassano Magnago e Alperia Black Devils 12, Raimond Ego Sassari 9, Teamnetwork Albatro 6, Macagi Cingoli, Sparer Eppan, Trieste e Carpi 4, Pressano e Secchia Rubiera 1. *Una partita in meno (recupero del 7° turno il 15.11 alle 19 a Bolzano).

Prossimo turno (18 novembre–9^ giornata): Pressano-Raimond Ego Sassari, Macagi Cingoli-Secchia Rubiera, Alperia Black Devils-Carpi, Conversano-Teamnetwork Albatro, Sparer Eppan-Sidea Group Junior Fasano (ore 19), Trieste-Bozen, Brixen-Cassano Magnago.

COMUNICATO JUNIOR FASANO