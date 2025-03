Su Brundisium.net abbiamo sempre cercato di raccontare la città e la provincia di Brindisi con attenzione e responsabilità.

Ogni giorno pubblichiamo decine e decine di notizie seguendo un principio molto semplice: informare a 360°, senza mai perdere di vista il rispetto per le persone.

Per questo motivo, tra le nostre pagine, non troverete mai notizie relative a suicidi.

Non è una scelta dettata da superficialità o omissione: è una decisione consapevole, che abbiamo preso nel tempo dopo attente riflessioni.

In primo luogo, vogliamo avere il massimo rispetto per il dolore delle famiglie.

La tragedia di un suicidio lascia dietro di sé ferite profonde e intime, che nessun articolo potrà mai raccontare con la dovuta delicatezza.

Noi abbiano sempre preferito non entrare nella sfera privata, in modo da evitare di aggiungere altro peso a chi sta già affrontando un lutto insostenibile.

C’è poi una ragione ancora più importante che riguarda la responsabilità sociale dell’informazione: gli studi sono concordi nel sostenere che la diffusione di notizie sui suicidi può generare un effetto emulativo, soprattutto tra chi si trova in una condizione di fragilità psicologica. Non vogliamo correre il rischio di contribuire, anche solo in minima parte, a simili dinamiche.

Il nostro impegno è piuttosto quello di offrire uno spazio in cui il racconto della comunità passi anche attraverso storie di resilienza, di aiuto reciproco e di solidarietà.

Questo non vuol dire che desideriamo cancellare tematiche complesse oppure chiudere gli occhi di fronte a problemi di salute mentale. Significa, invece, che preferiamo affrontarle in un altro modo: promuovendo iniziative di sensibilizzazione, dando voce a chi si impegna ogni giorno per prevenire il disagio e il silenzio.

Sappiamo bene che ogni giornale fa le sue scelte editoriali.

La nostra è questa: proteggere la dignità di chi non c’è più e la sensibilità di chi legge.

An.Ga.