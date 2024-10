Nella serata del 24 ottobre, Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza della provincia di Brindisi hanno effettuato una incisiva attività di prevenzione e repressione dei reati, con un potenziamento dei dispositivi di sicurezza nei Comuni di Ostuni e Ceglie.

L’attività rientra nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, fortemente voluti negli ultimi mesi dal Questore Giampietro Lionetti e condivisi dal Prefetto Luigi Carnevale e dai Comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, al fine di garantire una presenza sempre più pregnante delle forze dell’ordine in tutti i Comuni della provincia di Brindisi.

Al fine di prevenire il compimento di azioni illegali, personale della Questura, del Commissariato di Ostuni, della Polizia Stradale, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con la collaborazione dell’ASL e dell’Ufficio dei Monopoli, ha controllato 12 attività commerciali ed identificato quasi 200 persone. Durante il controllo di circa 80 veicoli, sono state contestate 9 sanzioni al codice della strada e ritirata una carta di circolazione.

Ad alcune attività commerciali sono state elevate sanzioni amministrative e contestate violazioni previste dal Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza. Sono, inoltre, al vaglio della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, le licenze di alcune attività gestite da soggetti privi dei requisiti.

Durante i controlli, sono stati sequestrati circa 39 grammi di marijuana, 10 grammi di anfetamina e denunciate in stato di libertà 3 persone per detenzione illecita di sostanze stupefacenti; una di queste è stata anche segnalata per violazione degli obblighi connessi alla Sorveglianza speciale prevista dal Codice Antimafia.