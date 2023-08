Sarà Mattia Zenzola, vincitore della trasmissione televisiva di successo Amici di Maria De Filippi, l’ospite d’onore del PREMIO DELFINO manifestazione sportiva di interesse nazionale dedicata al talento e diretta artisticamente da Rosanna Tersicci.

Come consuetudine la kermesse si svolgerà a Carovigno (BR), in piazza Nzegna, abitualmente il 16 agosto. Nel corso della serata avrà

luogo anche la finale regionale del concorso di bellezza nazionale Un volto per Fotomodella.

Tanti i momenti di spettacolo previsti: intanto tutte le miss già finaliste, scelte nel corso delle scorse settimane, si contendono l’ambito titolo, che porterà alcune di loro nella finale nazionale di Pisa agli inizi di settembre. Le sfilate prevedono grandi momenti di Moda che vanno dal casual, all’elegante, al tradizionale costume, ma anche il defilé “collezione cromatica” che vede protagonista lo stilista martinese, Leonardo Ligorio, il defilè elegante dello stilista carovignese Antonio Monopoli e gli abiti casual ed eleganti della new collection Rinascimento di Angelita Del Prete.

A condurre la serata, Giuseppe Stigliano, titolare della nota agenzia di moda tarantina Jonica Eventi, consulente e co-organizzatore della manifestazione, Ospite l’attore della soap opera Un posto al sole, Samuele Cavallo e tanti altri ospiti cantanti A. Will, Annarita Carlucci e Maddalena Pagliara, il corpo di ballo dell’Arabeque academy che durante la serata regaleranno al pubblico intense emozioni.

Le coreografie di danza saranno curate da Annarita Carlucci, il models training dal maestro Angelito Mastrangelo coadiuvato da Vittorio Casale.

Attendiamo con ansia la vincitrice dell’ambito premio, che si rivela negli anni sempre più prestigioso.