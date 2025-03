Brindisi, 17 marzo 2025 – Verranno svelati mercoledì 19 marzo 2024 alle ore 10 presso la sala Malcarne (Bastioni Carlo V, n. 4) della Camera di Commercio di Brindisi-Taranto, gli 11 oli e le aziende olearie che dal 14 al 17 aprile rappresenteranno la Puglia nelle selezioni finali del concorso nazionale “Ercole Olivario”.

La prestigiosa competizione, che promuove le eccellenze olearie dei territori italiani, giunta alle 33.a edizione, poggia la propria indiscussa reputazione sulle caratteristiche di estremo rigore e serietà garantite in tutte le fasi procedurali.

L’evento, che vede concorrere 30 oli pugliesi, si svolgerà alla presenza del vicepresidente di Unioncamere Puglia e presidente della Camera di Commercio di Brindisi-Taranto, Vincenzo Cesareo, e di rappresentanti delle istituzioni regionali. E sarà inoltre l’occasione per conoscere, tra i partecipanti alla sezione Goccia d’Ercole, quale tra gli oli pugliesi ha ottenuto il punteggio più alto.

«Con la presidente Luciana Di Bisceglie – dichiara Cesareo – ringraziamo in primo luogo Unioncamere nazionale e la Camera di commercio dell’Umbria, veri motori di questa iniziativa, insieme all’ICE, ai Ministeri ed a CREA. L’Unioncamere Puglia accoglie con orgoglio le imprese candidate al prestigioso e storico “Ercole Olivario”, straordinarie eccellenze della nostra Puglia».

Marzo 2025 si proclama così “La Stagione delle selezioni regionali dell’Ercole Olivario”, con appuntamenti nell’intera penisola dove si stanno svelando, per ogni regione ad alta vocazione olivicola, i migliori oli regionali che entreranno nella fase finale del concorso nazionale Ercole Olivario 2025.

Novità dell’edizione 2025 è infatti la messa in rete dei concorsi regionali che permettono l’accesso all’Ercole Olivario e l’attivazione delle collaborazioni con le regioni che, pur non avendo un concorso locale strutturato, stanno selezionando gli oli che saranno finalisti all’Ercole Olivario, seguendo gli stessi principi di serietà e rigore.

In Puglia la selezione regionale degli oli è stata curata dalla Camera di Commercio di Bari, anche attraverso la propria Azienda speciale Samer, con il suo panel ufficiale, di cui fanno parte gli esperti assaggiatori di Amedoo (Associazione meridionale estimatori e degustatori dell’olio d’oliva).

Il concorso Ercole Olivario è orientato al perseguimento di tre obiettivi fondamentali che includono la valorizzazione degli oli extravergini di oliva italiani certificati (Dop, Igp e biologici) e gli oli extravergini di oliva italiani provenienti da diversi ambiti territoriali, il sostegno agli operatori del settore che investono nel miglioramento della qualità del prodotto tramite azioni e iniziative capaci di supportarli nel mercato globale e nella competizione commerciale, e la promozione della figura dell’assaggiatore italiano, da considerare come professionista in grado di far conoscere la qualità dell’olio nazionale presso operatori e consumatori, sia in Italia che all’estero.

Affermatosi ormai da tempo come punto di riferimento essenziale per gli operatori del settore olivicolo, il concorso nazionale Ercole Olivario è organizzato da Unioncamere Nazionale, Camera di Commercio dell’Umbria, Sviluppo e Territorio – Azienda Speciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma per lo sviluppo e la crescita di Roma e della regione Lazio; ICE – Agenzia per la Promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane; Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; Ministero dello Sviluppo Economico; Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Centro di Ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari (IT) Sede di Pescara; Italia Olivicola ed Unaprol.

