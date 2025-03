La Prima Divisione Maschile della Scuola Pallavolo San Vito ha messo a segno l’undicesima vittoria consecutiva in campionato, superando l’Imperial Francavilla con un netto 3-0 sabato scorso al PalaMacchitella. Una prestazione impeccabile che consolida la posizione in vetta alla classifica.

Con questo successo, la squadra continua la sua marcia trionfale: 11 partite, 11 vittorie. Un cammino che sembra inarrestabile e che alimenta sempre di più le speranze di promozione. Lo staff tecnico e dirigenziale hanno espresso grande soddisfazione per il risultato, ma anche la consapevolezza che la strada è ancora lunga. “Ogni partita è una sfida insidiosa a sé, ma siamo soddisfatti della nostra prestazione. L’importante è rimanere concentrati e continuare a lavorare sodo. Siamo un gruppo unito e affiatato, e questo ci rende forti”, ha dichiarato la Dirigente Responsabile Lo Re al termine della partita.

Con grande determinazione la squadra si prepara ora ad affrontare le prossime partite con l’obiettivo di chiudere la stagione in prima posizione, prima dei Playoff per la Serie D che avranno luogo tra la fine di aprile e gli inizi maggio. Intanto, i prossimi appuntamenti dei sanvitesi li vedranno impegnati domenica 9 marzo in trasferta a Grottaglie, per poi disputare per due weekend di fila le gare in casa propria.

Il sogno della promozione è più vivo che mai e si spera che questo cammino perfetto continui fino alla fine.