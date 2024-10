Nei giorni scorsi, presso la Fiera del Levante di Bari, è stato sottoscritto il nuovo “Protocollo d’intesa tra Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale” per favorire iniziative e progetti di qualità atti a rendere sistematica l’attività di promozione dell’educazione alla salute nelle scuole.

In occasione della Conferenza è stato presentato il Piano strategico per la promozione della salute nella scuola 2024-2025 formalizzato nel cosiddetto “Catalogo Scuola e Salute” in cui sono illustrate ben 32 progettualità a valenza “regionale”, 8 azioni informative e 27 progettualità a valenza “provinciale” (di cui 8 riferite alla Asl Brindisi).

Per la Asl erano presenti il coordinatore del Gruppo interdisciplinare aziendale “Scuola-Salute”, Liborio Rainò, il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Stefano Termite, il direttore dello SPeSAL, Nicola Di Palma e lo staff dell’unità operativa aziendale di Promozione della Salute.

“L’iniziativa – commenta il dottor Liborio Rainò – prevede interventi a cui le scuole possono liberamente aderire, attinenti i principali ambiti di sanità pubblica, anche sulla scorta di ormai consolidate evidenze epidemiologiche: nutrizione e attività motoria, contrasto alle dipendenze, comportamenti a rischio, promozione delle vaccinazioni, salute e ambiente, sicurezza in casa in strada e a lavoro, benessere mentale, vaccinazioni, affettività, sessualità e malattie sessualmente trasmissibili”.

Nel corso dell’evento sono stati illustrati i dati di attività riferiti all’anno scolastico 2023-2024. In particolare, nella regione Puglia gli interventi hanno raggiunto più di 86.000 studenti, 248 istituti scolastici e 890 insegnanti, con complessive 692 adesioni ai programmi del Catalogo (il dato di adesioni è sostanzialmente ritornato a quello registrato nel periodo pre-Covid).

La distribuzione delle adesioni per provincia è risultata la seguente: 195 (28,2%) Bari, 169 (24,4%) Taranto, 151 (21,8%) Brindisi, 73 (10,5%) Lecce, 67 (9,7%) Foggia, 37 (5,3 %) BAT. Il dato percentuale delle adesioni riparametrato sulla reale popolazione studentesca residente in provincia evidenzia il particolare risultato ottenuto nelle Asl Taranto e Brindisi: Taranto 63,6%, Brindisi 59,3% (oltre 18.000 studenti), Bari 43,3%, Lecce 28,7%, BAT 25,4%, Foggia 24,3%.

“Nello stesso evento – continua Rainò – è stata sottolineata l’importanza della rete delle scuole che promuovono salute che nella Asl Brindisi conta al momento 17 adesioni. L’obiettivo per l’anno scolastico 2024-2025 è quello di incrementare ulteriormente la partecipazione alla rete con l’intento di accrescere le azioni del Sistema Sanitario Regionale sul tema della prevenzione e della promozione della salute oltre che condividere esperienze e soluzioni di eventuali problematiche emergenti”

Il “Catalogo Scuola e Salute” è disponibile sul Portale regionale e sul sito istituzionale all’indirizzo https://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi/educazione-alla-salute e potrà essere consultato da dirigenti e docenti scolastici per individuare le progettualità, da implementare nella didattica, formalizzando l’adesione entro il 31 dicembre 2024 secondo le istruzioni riportate nello stesso Catalogo.

Il 14 novembre prossimo è in programma, all’Istituto professionale “Sandro Pertini” di Brindisi, una Conferenza provinciale rivolta a dirigenti scolastici, docenti referenti per l’educazione alla salute e presidenti dei Consigli di Istituto di tutti gli ordini di scuole della provincia, in cui i componenti del Gruppo interdisciplinare aziendale (GIA) “Scuola-Salute” e i referenti delle varie progettualità potranno più dettagliatamente illustrare gli interventi proposti per supportare al meglio gli operatori scolastici nella scelta delle azioni progettuali.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI