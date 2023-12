Giorno 11 dicembre si è riunito il direttivo cittadino di Puglia Popolare, con la responsabile del movimento femminile, per analizzare la situazione politica amministrativa della città di Brindisi, che guardiamo con molta attenzione, in modo particolare agli insediamenti produttivi, al porto e alla zona industriale, non tralasciando Agricoltura e turismo e la costa, oltre al rilancio del commercio nel centro città.

Tematiche in cui periodicamente affronteremo, dando il nostro contributo politico per riprendere una visione di sviluppo e crescita di questa città, con nostre proposte sui temi già citati, e anche su alcune risorse che riteniamo imprescindibile, ovvero: Agricoltura sostenibile e agro alimentare.

Su proposta del coordinatore Raffaele Iaia è stato nominato vice coordinatore di Brindisi l’amico Vito Gloria, già consigliere comunale.

COMUNICATO STAMPA PUGLIA POPOLARE