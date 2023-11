Sono stati inaugurati ieri i due nuovi centri comunali di raccolta del quartiere Paradiso e del quartiere Sant’Elia – rispettivamente alle ore 11.00 e alle 12.00.

I centri di raccolta saranno aperti dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 14.30 per conferire rifiuti ingombranti, RAEE, legno, inerti, sfalci e potature, batterie, farmaci scaduti, olii, cartucce e toner.

Ai centri di raccolta potranno accedere i cittadini in regola con il pagamento della TARI, dietro esibizione del codice fiscale o di un documento di identità con l’ultima bolletta TARI pagata.

Prende anche il via presso i CCR la distribuzione dei sacchetti per la raccolta degli imballaggi in plastica e della carta. Ad ogni utenza verrà consegnata una fornitura quadrimestrale di sacchetti per la raccolta della plastica e per quella della carta; le modalità di ritiro sono analoghe a quelle di accesso e conferimento ai CCR (codice fiscale, documento di identità, bolletta Tari).

Successivamente sarà allestito anche un Centro del Riuso e sarà aperto un ulteriore centro di raccolta comunale in città: maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata all’appalto Riciclo e Riuso BrindiSI che vi invitiamo a seguire per rimanere aggiornati.

I contatti cui rivolgere richieste di informazioni, effettuare segnalazioni e prenotare il ritiro di ingombranti: numero verde 800 22 66 33 (attivo lun-ven ore 7.30-18.30 e sab ore 8.30-12.30), chat WhatsApp 3468154209, email numeroverde.brindisi@teoremaspa.it)