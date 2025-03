Il Comune di Fasano, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 06/03/2025, ha indetto un bando pubblico per l’affidamento in concessione, a titolo oneroso e finalizzato alla valorizzazione, dei locali facenti parte il compendio immobiliare composto da diverse unità immobiliari ubicate nel centro storico del Comune di Fasano, rispettivamente in via del Balì, via Madonna delle Grazie e via Guida.

La durata della concessione è di 6 anni più 6. L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’offerta dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 11 aprile 2025 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Fasano.

L’Amministrazione ha scelto di non imporre un progetto di valorizzazione predefinito, lasciando ai soggetti concorrenti la possibilità di proporre soluzioni progettuali compatibili con le finalità del bando e nel rispetto delle normative urbanistiche, edilizie e di tutela del patrimonio storico-artistico. Possono partecipare alla procedura soggetti singoli o associati, tra cui persone fisiche, imprese individuali, società commerciali, cooperative, associazioni, fondazioni, consorzi e raggruppamenti temporanei d’impresa, costituiti o costituendi.

Il compendio, di proprietà comunale, comprende diverse unità immobiliari con accessi ubicati ai civici 12, 16, 18 e 20 di via del Balì, al civico 7 di via Madonna delle Grazie e al civico 18 di via Guida. Tutti i locali risultano fisicamente interconnessi tra loro, configurandosi come un unico complesso unitario, ad eccezione dell’unità immobiliare con accesso dal civico 12 di via del Balì. Quest’ultima, pur essendo autonoma e attualmente priva di collegamenti diretti con le altre porzioni del compendio, presenta la possibilità di un’integrazione funzionale mediante la riapertura di una porta interna di collegamento.

In considerazione delle caratteristiche dimensionali, distributive e funzionali degli immobili, nonché della loro conformazione rispetto alla viabilità pubblica, il compendio si articola nelle seguenti unità immobiliari, ciascuna identificata in base agli accessi autonomi:

• unità immobiliare con accesso dai civici n. 16, 18 e 20 di via del Balì, fisicamente connessa con le unità aventi accesso da via Madonna delle Grazie e via Guida;

• unità immobiliare con accesso dal civico n. 12 di via del Balì, strutturalmente indipendente e priva di collegamenti con le altre porzioni del compendio;

• unità immobiliare con accesso dal civico n. 7 di via Madonna delle Grazie e dal civico n. 18 di via Guida, in connessione con l’unità avente accesso da via del Balì ai civici 16, 18 e 20.

L’avviso pubblico ha l’obiettivo di affidare in concessione per la valorizzazione il compendio immobiliare situato nel centro storico di Fasano, composto da più locali destinati ad uso commerciale. L’assegnazione avverrà secondo le modalità e le condizioni stabilite nel disciplinare di gara, garantendo il rispetto dei criteri di riqualificazione e utilizzo definiti dall’Amministrazione.

Il Dirigente ad interim del servizio Patrimonio, Ing. Leonardo D’Adamo, è raggiungibile all’indirizzo email: leonardodadamo@comune.fasano.br.it.

Il testo completo del presente estratto, nonché ulteriori informazioni utili, sono disponibili presso l’Albo Pretorio Informatico https://pubblicazioni.comune.fasano.br.it/, sul sito istituzionale del Comune di Fasano all’indirizzo http://www.comune.fasano.br.it, e nella sezione dedicata all’Amministrazione Trasparente, sotto la voce “Bandi di gara e contratti”.

Giovanni Mastro

Ufficio Stampa

Città di Fasano