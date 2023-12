Sabato 23 dicembre alle 20:30 l’Associazione RUAHart Artistic Worship vi invita in Cattedrale a Brindisi per riflettere e sperare in un mondo di Pace. Sulle immagini, i colori e le note di canzoni che hanno segnato la nostra storia, vivremo insieme un percorso che tentera’ di condurci verso la Luce che solo Il Natale può donare.

Possa questo momento riscaldare ed illuminare i nostri ed i cuori dei governanti. Vi aspettiamo!

La Pace tra gli uomini, tra ognuno di noi, che possiamo trovare alla luce della Nascita di Cristo e dunque nel Natale, è il tema principale di una serie di Concerti Natalizi che l’Associazione RUAHart Artistic Worship sta proponendo alla città di Brindisi dal titolo “RUAHart for peace: Note di Pace ”

Si tratta di serate di musica, di riflessione su argomenti che ogni giorno ascoltiamo e affollano la nostra vita, attraverso brani di musica leggera, brani natalizi con arrangiamenti e stili moderni, adatti a tutti, adulti e giovani in particolare, e ancora video, luci, dialoghi e immagini!

Il tutto tocca varie zone della città di Brindisi grazie alla disponibilità, all’accoglienza di diverse comunità parrocchiali che hanno aderito:

– Lunedì 18 Dicembre 2023 alle ore 19.30 presso la Parrocchia Spirito Santo al quartiere Sant’Angelo;

– Martedì 19 Dicembre 2023 alle ore 19.30 presso la Parrocchia San Lorenzo da Brindisi al quartiere Sant’Elia;

– Mercoledì 20 Dicembre 2023 alle ore 19.30 presso la Parrocchia San Giustino de Jacobis al quartiere Bozzano;

– Sabato 23 Dicembre 2023 alle ore 20.30 presso la Parrocchia Cattedrale al Centro di Brindisi;

– Mercoledì 3 Gennaio 2024 alle ore 19.30 presso la Parrocchia San Nicola al quartiere Paradiso.

Le iniziative organizzate da RUAHart hanno ricevuto il patrocinio della Regione Puglia e hanno il supporto di New Power e della Farmacia Brunetti.

L’ingresso è ovunque e sempre libero.

Ass.ne RUAHart Artistic Worship

Piazza Duomo, 12 – 72100 Brindisi (BR)

e-mail: ruahart.worship@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/ruahart.worship/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCc3PcA2bgWkz4A8-kMMO9wg