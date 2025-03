SAN MICHELE SALENTINO (BR) – Grandi novità nella città di San Michele Salentino: è stato presentato con grande successo sabato 22 marzo 2025, alle ore 17:30 in via Leopardi n°24, la prima edizione del Corso di Formazione Politica organizzato dalla locale sezione di Forza Italia di San Michele Salentino con la strettissima collaborazione della Segreteria Provinciale Forza Italia Brindisi.

Per quel che riguarda il corso di formazione politica per una nuova classe dirigente, si propone di sviluppare competenze strategiche, analitiche e relazionali nei partecipanti, affinché possano affrontare le sfide contemporanee con preparazione e consapevolezza.

L’obiettivo del corso è quello di fornire una solida base di conoscenza sulle Istituzioni, i processi decisionali e le dinamiche politiche a livello locale e nazionale.

Il corso è rivolto a giovani aspiranti politici, attivisti e professionisti interessati a intraprendere una carriera politica nella pubblica amministrazione e nel settore politico. Sarà questo condotto da esperti Politici, Amministratori e Giornalisti.

Il primo appuntamento di sabato 22 marzo 2025 alle ore 17:30 in Via Leopardi n°24 ha visto come relatori: il Commissario Regionale di Forza Italia, On. Mauro D’Attis; il già sindaco di San Michele Salentino dal 2002 al 2012, Dott. Alessandro Torroni; la Segretaria Provinciale di Forza Italia, Dott.ssa Laura De Mola.

“Sono contento di far iniziare questo corso di formazione politica. Non servirà solo ai militanti, ma vogliamo avvicinare la gente alla politica. Si tratta di 9 lezioni interessanti” ha dichiarato, all’inizio dell’incontro, Francesco Zecchino, coordinatore cittadino di Forza Italia San Michele Salentino.

“Sarebbe bello se questo corso di formazione diventasse itinerante. La prima domanda che bisogna fare è ‘perché bisogna entrare in un gruppo politico?’. La politica è una missione: bisogna stare vicino ai cittadini e al territorio. Questo corso è tenuto da chi ha vissuto la politica sul campo. Bisogna ascoltare la gente. Il corso sarà per tutti, non solo per giovani ma anche per adulti” ha dichiarato, invece, Laura De Mola, coordinatrice provinciale di Forza Italia.

“Ringrazio con affetto l’onorevole Mauro D’Attis, Laura De Mola e Francesco Zecchino per questa iniziativa perché realizza un sogno del mio cuore: avvicinare i giovani alla politica. I risultati arrivano dalla preparazione che un politico ha. I cittadini tuttora sentono la politica lontana. Spero che questo corso di formazione darà la possibilità di creare una nuova classe dirigente. Lo sforzo è di portare San Michele Salentino alla ribalta. Il corso sarà dunque un trampolino di lancio per i giovani, dove si impareranno tante cose della politica: è importante crescere politicamente” ha dichiarato Alessandro Torroni, già sindaco di San Michele Salentino dal 2002 al 2012.

“E’ meglio fare più incontri di politica che farne zero. Ripropongo la scuola di formazione. Non bisogna solo destinarla ai giovani, ma soprattutto agli adulti. È importante non solo la tecnica, ma anche l’esperienza sul campo. La parola chiave è la rappresentanza, perché è alla base dell’attività politica. Bisogna fare molta teoria e pratica e capire poi dove collocarsi politicamente. È emozionante vivere momenti come questo” ha dichiarato, infine, l’onorevole Mauro D’Attis, Commissario Regionale di Forza Italia.

Per quel che riguarda tutte le lezioni, si terranno in Via Leopardi n°24 a San Michele Salentino. A tutti i partecipanti, alla fine del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Il calendario delle lezioni, con i loro relatori, sarà diffuso in questi giorni sui canali social di Forza Italia San Michele Salentino (https://www.facebook.com/profile.php?id=61557826347582). Per informazioni, contatti ed iscrizioni: +393891627464 – info@forzaitaliasanmichelesalentino.it