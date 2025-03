Il 30 marzo 2025, dalle 9:30 alle 20:30, il Santa Spazio Culturale (Ex convento di Santa Chiara) apre le sue porte per il Santa Welcome Day, un’intera giornata dedicata alla scoperta di questo spazio di creatività, cultura e condivisione. Un’opportunità unica per conoscere le persone che animano e valorizzano questo luogo, partecipare alle attività, visitare gli ambienti e immergersi nell’energia che caratterizza l’ex Convento di Santa Chiara, in via santa Chiara, 2 (vicino al duomo)

Un programma ricco di esperienze

Durante il Welcome Day, i visitatori potranno esplorare gli spazi del Santa Spazio Culturale e partecipare a numerose attività, tra cui:

– Sale Prova: accessibili gratuitamente per jam session o prove aperte a band (max 30 min). Per info: Roberto – 327 172 8857.

– Media Room: spazio per fotografia e grafica con set fotografico e illuminazione. Dalle 17:00 alle 18:00 si parlerà del corso di VideoMaking con Paco Maddalena. Per info: Francesco – 380 58 46 315.

– Yoga Activity Room: due sessioni gratuite di yoga:

– Lezione pratica ore 11:00

– Teoria dello yoga ore 17:00-18:00

Disponibile su prenotazione. Per info: Claudia Tulsi Lovato – Whatsapp 347 819 6560.

– Producer Room: dimostrazione di una sala attrezzata per la registrazione di musica elettronica, podcast e doppiaggio. Dimostrazione dalle 17:00 alle 18:00. Per info: Nicola – 327 915 7419.

– Recording Room: visita alla Control Room e alle camere di ripresa, con possibilità di vedere all’opera il fonico Paolino.

– Artist’s Room: spazio dedicato ad artisti in residenza e alla scenografia. Laboratorio di calligrafia creativa e musica con Azzurra Cecchini alle ore 11:00-12:00 e 18:00-19:00.

– Creative Lab: laboratori aperti per adulti e bambini, dedicati all’arte visiva e al cucito.

– Laboratorio di pittura: 10:00-12:30 e 16:00-19:00

– Cucito creativo: 9:00-11:00

– Riparazioni di cucito: 11:00-13:00

– Uncinetto: 15:00-18:00

Il Santa Spazio Culturale non è solo un luogo fisico, ma una realtà in costante crescita grazie alla partecipazione della comunità. Il Santa Welcome Day sarà un’occasione per entrare in contatto con le tante anime che lo abitano, scoprire nuovi interessi e vivere un’esperienza unica all’insegna della creatività e della condivisione.

Per ulteriori informazioni e dettagli sulle attività, contattare:

Mail. yeahjasisocial@gmail.com

Francesco: cell. 380 58 46 315

Yeahjasi Brindisi A.P.S.

Circolo ARCI