Attese quanto brutte, arrivano le notizie per il Brindisi Football Club. Il giudice sportivo, dopo l’esame del referto arbitrale, ha inflitto una dura sanzione alla società pugliese dopo i gravi episodi avvenuti durante la partita di Serie D contro il Città di Fasano, disputata il 9 marzo 2025.

Secondo quanto riportato nella note inerente le decisioni, i sostenitori del Brindisi presenti in trasferta si sono resi protagonisti di numerosi atti violenti e pericolosi. Già nel primo tempo, al 37° minuto, sono stati lanciati due fumogeni sul terreno di gioco, causando danni al manto sintetico, alla rete della porta e alla struttura di supporto.

Nel secondo tempo la situazione è degenerata ulteriormente: tra il 30° e il 35° minuto sono stati lanciati sul campo dieci bottigliette d’acqua senza tappo, sei accendini, sei fumogeni e tre aste di plastica lunghe circa 1,5 metri. A seguito di questi episodi, il direttore di gara ha richiesto un annuncio per intimare ai tifosi di cessare il lancio di oggetti.

Nonostante l’avvertimento, al 35° minuto una bottiglietta d’acqua ha colpito un giocatore avversario in volto, causandogli una ferita e costringendolo a terra. L’arbitro ha deciso quindi di sospendere la partita per circa 30 minuti. Tuttavia, al rientro in campo, i tifosi hanno ripreso con i lanci di oggetti, tra cui accendini, bottigliette e un’asta di plastica. A quel punto, l’arbitro ha interrotto definitivamente l’incontro.

Come se non bastasse, subito dopo la sospensione definitiva, alcuni tifosi hanno dato alle fiamme un altoparlante dello stadio, che ha incendiato anche due cartelloni pubblicitari e parte della recinzione.

Di fronte a questi gravi episodi, il Giudice Sportivo ha stabilito la sconfitta a tavolino per 3-0 a carico del Brindisi, l’obbligo di giocare le prossime quattro partite interne a porte chiuse e una multa di 6000 euro, oltre all’obbligo di risarcire i danni qualora richiesti e documentati.

Una sanzione pesante, ma inevitabile, considerando la gravità degli episodi e la recidiva del club in situazioni simili. Ora il Brindisi dovrà affrontare non solo le conseguenze economiche e sportive di questa sentenza, ma anche un serio problema legato alla sicurezza e al comportamento dei propri tifosi.