Sono in corso accertamenti da parte della Polizia di Stato di Brindisi per addivenire all’individuazione dei responsabili degli episodi di intemperanza e violenza verificatisi ieri, 9 marzo 2025, in occasione della partita “Fasano – Brindisi”, disputatasi presso lo stadio comunale “Vito Curlo” e valevole quale 27^ giornata del campionato di Serie D, girone H.

Le attività di indagine, portate avanti dagli agenti della DIGOS, con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, sono iniziate subito dopo gli scontri registrati ieri sera tra le opposte tifoserie e vanno avanti a ritmo serrato, al fine di individuare i presunti autori dei gravi fatti.

Contemporaneamente, la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Brindisi vaglierà le posizioni degli interessati per la successiva adozione dei DASPO, provvedimenti restrittivi adottati dal Questore, nel quadro delle attività dirette ad infrenare i fenomeni di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive.