Grande entusiasmo in casa del Bellaria Brindisi per l’inizio del campionato nazionale femminile di serie B di padel. La squadra del presidente Francesco Giorgino è stata inserita nel girone 1 insieme al TC Cagliari, al Padel Arena Fastweb Perugia e Country Club Bologna con partite di andata e ritorno che decreteranno chi dovrà passare al turno successivo per giocarsi la vittoria del campionato. La prima giornata è prevista per domenica 9 marzo ed il Bellaria farà visita al Padel Country Perugia dove dalle ore 11.00 le formazioni si contenderanno i due punti in palio.

La compagine brindisina ha allestito un roster competitivo, oltre alle confermate Claudia Noemi Cascella, Marina Garsia, Francesca Pezzillo e Flavia Coppola ha aggiunto la leccese Alessia Perrone, la forte giocatrice di Latina Erika Zanchetta, la numero ex n.1 d’Italia Lara Meccico e la spagnola Marina Guinart, numero 20 delle classifiche mondiali.

La squadra sarà diretta dal maestro Marc Salart e potrà contare su un gruppo dirigente ed uno staff competente e professionale. Tra questi la fisioterapista Francesca Orgiani che si occuperà della prevenzione e della cura delle nostre atlete. Il Bellaria non nasconde i propositi di successo consapevole che bisognerà lottare su ogni palla ed in ogni match sia in casa che in trasferta.

“Siamo molto emozionati per questo esordio – afferma il presidente Giorgino – che ci vedrà da subito giocare in trasferta. Sarà importante approcciare questa prima sfida con grinta e determinazione al cospetto di una formazione molto forte ed agguerrita. Quest’anno abbiamo allestito una squadra davvero competitiva che potrà dare lustro alla città e chissà regalare ai tifosi ed agli sponsor un sogno che coltiviamo tutti nel cassetto. Sarebbe il giusto premio per Brindisi e per tutto il movimento che sta crescendo a vista d’occhio”.

Ufficio Comunicazione Bellaria Padel Brindisi