Abbattimento totale per chi ha un ISEE pari a zero euro e agevolazioni proporzionate al reddito per fasce fino a 10.000 euro: c’è tempo fino al 9 aprile 2025 per presentare la domanda per usufruire di una riduzione sulla TARI del 2025 per utenze domestiche.

Le domande potranno essere presentate soltanto per via telematica, sul portale istituzionale del Comune di Fasano: CLICCA QUI

Possono usufruire di una riduzione sul tributo da versare per il 2025 i contribuenti che dimostrano di avere una dichiarazione ISEE, al 31 dicembre 2023, fino a 10.000 euro per l’intero nucleo familiare, secondo tre fasce progressive di reddito:

•⁠ ⁠A – Reddito 0: abbattimento totale;

•⁠ ⁠B – Fascia da € 0,01 a € 6000,00: abbattimento del 65% delle risorse disponibili fino al totale dovuto per anno, al netto delle agevolazioni previste per la fascia “A”;

•⁠ C – Fascia da € 6000,01 a € 10.000,00: abbattimento del 35% delle risorse disponibili fino al totale dovuto per anno, al netto delle agevolazioni previste per la fascia “A”.

«Come ormai da sette anni, la nostra Amministrazione ha confermato tutte le agevolazioni sulle tariffe della TARI, calibrate in base al reddito – dichiara il sindaco Francesco Zaccaria –. In particolare, abbiamo rinnovato l’esenzione totale per le fasce ISEE più basse, con l’obiettivo di fornire un concreto sostegno economico alle famiglie in difficoltà. Questo provvedimento rientra nella nostra consueta politica di aiuto ai cittadini più bisognosi e assume un’importanza ancora maggiore nel periodo che stiamo vivendo, fatto di aumenti incontrollati e imprevedibili delle bollette di luce e gas».

