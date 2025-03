La Pro Loco Ostuni Marina, insieme alla Confesercenti provinciale si facevano carico due anni fa di questo grande problema che attanaglia tanti giovani del territorio che vorrebbero recuperare gli studi interrotti e conseguire un tanto desiderato diploma per un miglior inserimento nel mondo del lavoro. Insieme proposero al Pantanelli- Monnet ed al nuovo D.S. Prof. Natale Palmisano di prendere a cuore l’annoso problema di tanti giovani e non che sono costretti ogni sera a fare tantissimi km per poter realizzare il proprio sogno.

La Pro loco Ostuni Marina e la Confesercenti provinciale proposero quindi un innalzamento poderoso del livello di istruzione della popolazione ostunese e di quelle dei territori confinanti con un deciso rilancio dei corsi serali delle “scuole tecniche” e sentirono il dovere di dare voce alle reiterate richieste di un territorio vasto e articolato come quello di Ostuni, Carovigno, Cisternino, Ceglie, San Vito e San Michele fortemente penalizzato dalla mancanza di una articolata formazione serale. Le due Associazioni evidenziarono al D.S. Natale Palmisano che il diploma era considerato il livello di formazione indispensabile per una partecipazione al mercato del lavoroIn e che le nostre realtà sociali necessitavano di una migliore formazione. A distanza di due anni dalla lettera inviata a tutte le testate giornalistiche, finalmente, il D.S. NATALE PALMISANO ci ha comunicato ufficialmente l’istituzione dei CORSI SERALI AL PANTANELLI-MONNET.

Di seguito la Comunicazione Ufficiale del Dirigente Scolastico Prof. Natale Palmisano:

ATTIVAZIONE DEI CORSI SERALI DELLA SEZIONE AGRARIO E AFM DELL’ITET PANTANELLI MONNET DI OSTUNI

Il nostro Istituto – da sempre sensibile alle esigenze di un’utenza che necessita di interventi per l’apprendimento permanente delle varie fasce sociali, etniche e formative afferenti dall’intero territorio intorno a Ostuni – è lieto di annunciare alla cittadinanza l’attivazione dei corsi serali presso le sedi dell’ITET Pantanelli Monnet per l’anno scolastico 2025/2026. Una scuola tecnica come la nostra non può non ricorrere alla coraggiosa attivazione di percorsi di educazione permanente: siamo pronti dal punto di vista professionale, gestionale e amministrativo per una richiesta di ampliamento dell’offerta formativa nella direzione dell’educazione degli adulti che

desiderano rientrare nel circuito formativo, senza dimenticare chi – già in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado – desidera potenziare le proprie competenze in un’ottica di formazione specifica. Il mercato del lavoro, specie per chi ha interrotto o non ha completato gli studi, esige uno sviluppo dell’educazione in età adulta, per la realizzazione del lifelong learning. Tutto questo senza dimenticare quella fascia di età di lavoratori tra i 45 e i 55 anni, anche stranieri, che necessita una riconversione delle proprie competenze, affiancata ai numerosi giovani inoccupati che hanno conseguito soltanto alcuni anni della scuola secondaria di secondo grado. L’ITET risponde offrendo un piano formativo per il primo e il secondo periodo AFM e per il primo periodo Agrario, consentendo agli iscritti di recuperare prontamente il mismatch tra domanda e offerta del mercato del lavoro. Il nostro auspicio è poter attivare corsi serali per tutti gli indirizzi del nostro Istituto, rendendolo punto di riferimento a livello provinciale e vera trincea di formazione democratica.

Alcuni dati statistici al 31/12/2021 aiuteranno ad interpretare al meglio il “Bisogno”. Intanto vorremmo evidenziare che il diploma è considerato il livello di formazione indispensabile per una partecipazione al mercato del lavoro che abbia potenziale di crescita. La quota di popolazione tra i 25 e i 64 anni in possesso di almeno un titolo di studio secondario superiore è, quindi, il principale indicatore del livello di istruzione di un Paese.

Nel 2021, il 62,7% dei 25-64enni ha almeno un titolo di studio secondario superiore in Italia, contro il 79,3% della media Ue27, l’84,8% della Germania e l’82,2% della Francia. Questi dati, per il nostro territorio, sono stimati al ribasso rispetto al 62,7% nazionale. In definitiva tutte le nostre realtà sociali necessitano di una migliore formazione, in linea con le indicazioni del PNRR che rimane a ridurre il gap culturale, rispondendo realmente al dettato costituzionale.

Visto inoltre che il Pantanelli-Monnet possiede le migliori professionalità e la più ricca dotazione di laboratori della provincia, é quindi un dovere civico reinserire in un sano circuito culturale e professionale, nonché linguistico tutta quella silente utenza penalizzata negli ultimi anni e costretta a viaggiare e spesso a rinunciare al proprio diritto ad una istruzione continua e aggiornata.

La Pro Loco Ostuni Marina e la Confesercenti provinciale sono in prima linea per agevolare e strutturare una reale e completa formazione che possa coinvolgere tutti i cittadini di Ostuni, Carovigno, Montalbano, Ceglie, San Vito e San Michele Salentino, nonché la sempre più numerosa e variegata comunità straniera che specialmente per le donne cerca una integrazione lavorativa, sociale e linguistica. Invitiamo la cittadinanza intera a dare il proprio appoggio, iscrivendosi, e la comunità politica ad agire per una reale valorizzazione della offerta formativa.

Il Presidente della Pro Loco Ostuni Marina Prof. Domenico Greco

Il Presidente Provinciale della Confesercenti Brindisi Michele Piccirillo