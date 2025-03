Occorrerà attendere il Giudice Sportivo per il responso definitivo, ma è praticamente certo che nulla possa togliere i 3 punti al Fasano, in vantaggio per 2-0 sul Brindisi prima della sospensione dell’incontro, al 35’ della ripresa, a causa di ripetute intemperanze da parte dei sostenitori messapici.

Il match del Vito Curlo, valido per la 27^ giornata della Serie D-Girone H 2024/25 e disputato davanti ad un’importante cornice di pubblico, ha visto gli ospiti partire decisi, facendo registrare al 6’ una conclusione da fuori di Incerti, di poco fuori, ed al 12’ un colpo di testa di Rajkovic sugli sviluppi di un corner, bloccato da Lombardo.

Al 21’ però la gara si sblocca sul fronte opposto, quando Battista imbecca in profondità Losavio, che si inserisce in area e lascia partire un diagonale corretto in rete dall’accorrente Ballatore, abile da due passi a siglare l’1-0.

Spinto dal vantaggio, il Fasano va immediatamente vicino al raddoppio, prima con Corvino al 22’ e poi con Tangorre al 23’, disinnescati in ambedue le circostanze da Mataloni.

Ancor più importanti le due successive occasioni per i padroni di casa: al 30’ un’azione insistita porta prima al tiro a botta sicura di Corvino, respinto in extremis da un difensore messapico, e poi ad un colpo di testa di Losavio, alto non di molto; al 38’ Battista si inserisce centralmente, ma si allunga il pallone poco prima di calciare da due passi.

Nel lungo recupero scaturito da un primo fumogeno lanciato in campo dal settore ospiti, che causa un principio d’incendio sulla base di una delle porte di gioco, si rivede il Brindisi, pericoloso al 46’ con una deviazione aerea di Rajkovic, terminata fuori non lontana dal palo, e soprattutto al 48’ con Venanzio, che, ben lanciato da Hernaiz, è chiuso da una provvidenziale quanto strepitosa uscita di Lombardo.

Sembrano esserci spiragli per una seconda parte di gara più volitiva per gli uomini allenati da Nicola Ragno, ma poco prima dell’intervallo i locali spengono sul nascere i buoni propositi avversari, realizzando il 2-0 al 50’: tutto nasce da una prepotente percussione di Ballatore, che porta la sfera dalle parti di Corvino, bravo a sua volta a servire in area Losavio, eccellente nel saltare un uomo e nell’incrociare da posizione defilata, superando con un sinistro vincente Mataloni.

Rientrato negli spogliatoi sul doppio vantaggio, il Fasano gestisce senza grossi affanni la ripresa, nella quale latitano le note di cronaca. Infatti, dopo una conclusione abbondantemente fuori misura di Incerti al 5’, occorre attendere il 23’ per registrare la prima emozione, quando Corvino, su assist di Losavio, calcia dal limite trovando però pronto il portiere brindisino. I messapici, dal canto loro, si rivelano pericolosi con un paio di conclusioni ribattute dalla difesa fasanese, al 25’ da parte di Hernaiz ed al 31’ con protagonista Citro.

Al 33’ ci prova anche Scoppa, ma la palla è abbondantemente fuori, con il tiro del capitano ospite che si rivela l’ultima nota di cronaca strettamente sportiva del pomeriggio. Al 35’ infatti, una bottiglietta partita dal settore ospiti colpisce Onraita in testa, ed al contempo si intensifica il lancio di oggetti dalla gradinata destinata ai sostenitori del Brindisi, già in corso da qualche minuto. Il direttore di gara, il sig. Alessio Artini di Firenze, è così costretto a interrompere l’incontro per una mezzora circa, auspicando in un miglioramento della situazione, ma, al ritorno delle squadre in campo, le intemperanze proseguono, scaturendo il triplice fischio e la fine anticipata dell’incontro.

Nonostante la conclusione anomala e turbolenta, i fasanesi hanno comunque festeggiato con i propri tifosi, numerosi e calorosi, una vittoria che porta Facundo Ganci e compagni a soli tre punti dalla zona Play-Off, con il quinto ed ultimo posto utile per il post regular season, attualmente occupato dal Matera. Proprio i lucani saranno il prossimo avversario dei biancazzurri della città della Selva, con la partita in calendario al Vito Curlo domenica 23 marzo, dopo la sosta di domenica 16 relativa al Torneo di Viareggio.

Il nuovo allenatore Graziano Pistoia, all’esordio assoluto in casa, ha intanto così commentato il suo primo successo da tecnico della prima squadra: “Personalmente ci tenevo tanto a partire con il piede giusto, ma soprattutto come gruppo volevamo regalare una gioia ai nostri tifosi e così è stato. Sapevamo di affrontare una squadra organizzata e dall’organico importante, che nei primi minuti ci ha tenuto nella nostra metà campo, però poi siamo cresciuti d’intensità e siamo passati in vantaggio, avendo diverse occasioni per il 2-0. Il raddoppio è poi giunto poco prima dell’intervallo, ed è stata sicuramente una doccia fredda per i nostri avversari, ben arginati anche nella ripresa, durante la quale non abbiamo corso grossi pericoli. Siamo contenti ed ora, pur non amando le pause nel corso della stagione, cercherò di approfittare di questi giorni senza impegni ufficiali per trasmettere ancor di più la mia idea di calcio ai ragazzi”.

Tabellino

US Città di Fasano – Brindisi 2-0 (2-0 p.t.)

Marcatori: 21’ p.t. Ballatore (F), 50’ p.t. Losavio (F)

US Città di Fasano: Lombardo, Urquiza, Onraita, Tangorre, Mauriello, Penza, Ganci (12’ s.t. Murgia), Ballatore, Battista, Losavio, Corvino. All.: Graziano Pistoia (a disp.: Gattuso, Clemente, Catalano, Lupoli, Kola, Marsico, Barile, Capobianco).

Brindisi: Mataloni, Canale (28’ s.t. Dellino), Jansen, Viti, Martinenko, Incerti (17’ s.t. Nikolli), Hernaiz, Scoppa, Venanzio (1’ s.t. Cirio), Citro, Rajkovic. All.: Nicola Ragno (a disp.: Della Pina, Vazquez, Ledesma, Fustar, Gasti, Manole).

Arbitro: Alessio Artini di Firenze (assistenti Cristiano Annoni di Como e Nicolas Prestini di Pavia).

Ammoniti: Incerti (B), Lombardo (F)

Note: partita sospesa al 35’ s.t. a causa di intemperanze da parte dei tifosi ospiti; 2700 spettatori circa, di cui 300 provenienti da Brindisi; angoli 1-2; recupero 6’ p.t.; giornata soleggiata, terreno sintetico in ottime condizioni.

Risultati del 10° turno di ritorno: Fasano-Brindisi 2-0, Francavilla-Fidelis Andria 2-1, Manfredonia-Costa D’Amalfi 1-0, Matera-Palmese 0-0, Nardò-Ischia 0-0, Nocerina-Real Acerrana 3-0, Angri-Casarano 0-4, Ugento-Gravina 1-0, Virtus Francavilla-Martina 1-1.

Classifica: Casarano 58, Nocerina 56, Martina 53, Fidelis Andria 50, Matera 40, Virtus Francavilla 38, Fasano e Nardò 37, Ischia 35, Palmese 34, Gravina 33, Francavilla e Real Acerrana 31, Ugento 30, Manfredonia 26, Angri 22, Costa D’Amalfi 16, Brindisi (-14) 15.

Prossimo turno (23 marzo): Brindisi-Angri, Casarano-Nardò, Fasano-Matera, Costa D’Amalfi-Virtus Francavilla, Gravina-Manfredonia, Ischia-Fidelis Andria, Martina-Nocerina, Palmese-Ugento, Real Acerrana-Francavilla.

Per quanto riguarda il Campionato Nazionale Juniores, i giovani fasanesi hanno vinto per 3-1 ad Alberobello contro il Martina, grazie alla doppietta di Capobianco ed al goal di Vicenti. Prossimo impegno il 22 marzo a Matera.

