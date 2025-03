Si concluderà venerdì 28 marzo p.v., presso la Sala M.M. Guadalupi del Comune di Brindisi, “GO! Progetto di Ascolto, Formazione e Partecipazione per la valorizzazione di una Pubblica Amministrazione GENDER ORIENTED nella Città di Brindisi”. Questa iniziativa, finanziata nell’ambito della prima edizione di “GenereInComune” – azione strategica della Regione Puglia attuata da ANCI Puglia – ha rappresentato un’importante opportunità di crescita e aggiornamento professionale per i dipendenti comunali, promuovendo l’adozione di politiche strutturali a favore della parità di genere.

In linea con gli obiettivi previsti dal bando, il Comune di Brindisi ha sviluppato un progetto pilota integrato, finalizzato alla diffusione della cultura di genere come elemento essenziale per la realizzazione di sistemi concreti e trasversali di parità e inclusione. Il percorso formativo ha consentito ai dipendenti comunali di acquisire competenze e strumenti operativi per favorire una pubblica amministrazione più consapevole e attenta alle differenze di genere.

L’incontro conclusivo, aperto alla cittadinanza, rappresenterà un momento di confronto e condivisione sui risultati ottenuti e sulle prospettive future. Sarà un’occasione per analizzare le tematiche affrontate nel corso del progetto, con un focus specifico sulla parità di genere e sulla valorizzazione delle differenze come motore di innovazione sociale.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, e proseguirà con gli interventi dell’Assessora della Regione Puglia alla Parità di Genere, Serena Triggiani, e della Delegata per le Politiche di Genere di ANCI Puglia, Luciana Laera. Interverranno, inoltre, l’Assessore alle Pari Opportunità, Ercole Saponaro, l’Assessora al Personale, Daniela Maglie, e la Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Brindisi, Avv. Ernestina Sicilia, che condivideranno riflessioni sul percorso intrapreso e sulle prospettive future per l’integrazione di politiche di genere nell’Amministrazione.

Un momento centrale dell’incontro sarà rappresentato dalla presentazione del lavoro svolto dalle formatrici esperte Claudia Signoretti e Annarita Del Vecchio. Durante il percorso formativo, i dipendenti comunali hanno contribuito all’elaborazione di linee guida per l’adozione di un linguaggio di genere nell’Amministrazione, nonché alla stesura di un vademecum per orientare la comunicazione interna ed esterna in ottica inclusiva. Inoltre, sono state formulate proposte concrete per un piano di azione contro la violenza e le molestie sul lavoro.

Un altro esito significativo del progetto è stata la redazione di una bozza di regolamento per l’istituzione della figura del Gender City Manager, un ruolo chiave volto a garantire che le politiche comunali e gli eventi della città siano orientati a una prospettiva di genere. La selezione di questa figura avverrà tramite una manifestazione di interesse tra i partecipanti al percorso formativo.

L’esperienza maturata grazie al progetto “GO! Genere in Comune” ha rafforzato la consapevolezza dell’importanza di un impegno costante e strutturale per l’affermazione di una società inclusiva, equa e rispettosa delle pari opportunità. La condivisione dei risultati con la cittadinanza rappresenta un passo essenziale per consolidare un approccio innovativo e sistemico alle politiche di genere, contribuendo a rafforzare il tessuto sociale e istituzionale della comunità brindisina.