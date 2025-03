VENERDÌ 7 MARZO – ALLE ORE 17.30,

PALAZZO NERVEGNA, SALA GINO STRADA – VIA DUOMO 20, BRINDISI

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

“LEGEND BRINDISI” (Effigi Edizioni)

di Katiuscia Vammacigna

Dialogherà con l’autrice

Giulia Cesaria

Nel marzo del 1991, la città di Brindisi, fu protagonista di un evento storico eccezionale: l’esodo di quasi trentamila anime provenienti dall’Albania che, a bordo di pescherecci, navi mercantili come la Legend Panama o piccoli boat people, si riversarono sulle coste pugliesi e sul porto di questa città affacciata sul mare. I cittadini di Brindisi poco o nulla sapevano dell’Albania, di Enver Hoxha e della dura epoca di prigionia sociale, culturale e politica che quel popolo aveva subito. E pur vivendo un momento economico e sociale difficile, in assenza di una repentina risposta dello Stato, la città e la sua provincia furono protagoniste di una singolare storia di accoglienza. Di quei giorni esistono, perse nell’oralità dei racconti, migliaia di narrazioni che, in queste pagine, danno vita a nove racconti emozionanti, dolorosi, avvincenti, umani, spesso integrati da approfondimenti storico-bibliografici sui diversi aspetti della storia dell’Albania.

Katiuscia Vammacigna, nata e cresciuta a Brindisi, si laurea in Storia e Filosofia, all’Università di Lecce, specializzandosi poi presso l’Università di Parma, dove ha vissuto e lavorato per circa dieci anni. Attualmente insegna presso il Liceo Classico “Benedetto Marzolla”di Brindisi

Tornata a Brindisi, si dedica alle sue passioni, frequentando laboratori teatrali e di scrittura, quali l’Accademia di Cinema e Scrittura creativa, Cinescript. Alcuni dei suoi racconti sono presenti in antologie di AA.VV. edite da Les Flàneurs. Amante del territorio e della sua città, crede nel potere rivoluzionario della scrittura, dell’arte, della cultura per risollevarne il tessuto sociale. Sostenitrice dell’importanza della filosofia in ambito socio-culturale, la promuove attraverso laboratori didattici per bambini e adulti. Dal 2021, scrive articoli e recensioni per “Il pensiero storico. Rivista internazionale di storia delle idee”